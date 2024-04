Chi è Deborah De Luca | la dj di Scampia che invita i fan alla prevenzione del tumore

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 11 aprile 2024)Deè una delle più note dj italiane, conosciutissima all’estero. Napoletana, classe 1980, Deha curato un set musicale al San Paolo prima della supersfida di campionato tra Napoli e Juventus dello scorso 3 marzo. Nelle ultime ore ha rivelato ai fan di essere stata operata per un, mostrando sui social le medicazioni post operatorie. Nata il 23 luglio del 1980 a, sotto il segno del Leone, prima di dedicarsimusica studia per diventare stilista, trasferendosi a Modena. Dopo aver fatto la cameriera e la ballerina, Desi sposta dietroconsolle. Fondamentale in tal senso è l’ incontro con il produttore e dj Giuseppe Cennamo, che la spinge a sperimentare su diversi generi. Il successo è immediato e nel 2013 ...