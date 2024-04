Chi è Artur Dainese | concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 su Canale 5

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ecco chi è il modello di origini ucraine che ha nel suo bagaglio televisivo già un'esperienza come naufrago.è uno dei tredici concorrenti Vip che lunedì 8 aprile è sbarcato in Honduras per partecipare alla diciottesima edizione dell'Isola dei. Al loro fianco ci sono, per la prima volta, anche quattro concorrenti non. Scopriamo chi è, modello di origini ucraine che rispetto agli altri concorrenti ha il vantaggio di conoscere la vita da naufrago, avendo partecipato all'edizione spagnola del reality.: modello ed ex tentatore da Superviviente a L'Isola dei, 34 anni, è nato nel 1990 a Cherson, in Ucraina, ma ...