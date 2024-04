(Di giovedì 11 aprile 2024) Che questo matrimonio fosse da farsi era nell’aria già da un po’, perché i due interessati è un pezzo che si annusavano. Il mistero glorioso, ovviamente, stava nella forma che l’evento avrebbe potu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Virginia Raffaele sta con Checco Zalone? La foto che spiazza i fan Virginia Raffaele spiazza i fan con una foto che la ritrae insieme a un uomo proprio nei giorni in cui circola l’indiscrezione su ... (tpi)

La strana coppia, ma in fondo nemmeno Così tanto strana alla fine, della musica italiana. Francesco De Gregori , dopo l’avventura musicale con Antonello Venditti, ha deciso di unire il suo percorso ... (ilfattoquotidiano)

Checco Zalone & De Gregori, un duo meno improbabile di quanto si possa credere - I due artisti sono arrivati alla decisione di fare insieme qualcosa che andasse oltre l’ospitata a un concerto: hanno realizzato un album conceputo musicalmente insieme ...ilfoglio

De Gregori e Zalone, il nostro 'Pastiche' coinvolgente - Uno showcase esclusivo, alla Santeria Toscana di Milano: così Francesco De Gregori e Checco Zalone hanno scelto di presentare oggi il loro album "Pastiche", in uscita domani, in cui la voce del cantau ...ansa

Riforme, il ministro Zangrillo a Telenord: "Il posto fisso di Checco Zalone un'idea superata, voglio una P.A. dinamica nel segno del merito" - "Non è più l'epoca di un posto di lavoro per tutta la vita, dobbiamo accettare la logica del turnover e di fare esperienze in settori diversi" ...telenord