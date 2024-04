Champions League | Donnarumma flop | per i bookie PSG a un passo dall’eliminazione | Guardiola e il City in pole per il bis

Uscite maldestre, indecisioni, in generale una scarsa sensazione di sicurezza che ha finito per condizionare la prestazione del Paris SG in ogni reparto. La stampa francese picchia duro sulla serata ... (gazzettadelsud)

Dopo le partite di Champions League , si giocano anche le sfide di Europa League e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello con tante squadre in lotta per la vittoria finale. Quattro partite ... (calcioweb.eu)

Milan-Roma, quarti di finale di Europa League: dove vederla in chiaro e streaming - seconda per prestigio solo alla Champions League. Milan-Roma: dove vedere l'incontro in chiaro, in streaming e le formazioni Le squadre allenate da Stefano Pioli e Daniele De Rossi si affrontano nei ...movieplayer

Capello: "Milan-Roma Una finalista di Europa League esce da qui" - Pioli e De Rossi guidano due squadre di grande qualità, ma anche la testa può fare la differenza. Tutta da vedere la sfida nella sfida tra Leao e Dybala ...gazzetta

L'ex vice di Simeone: "Se a Yamal gli va male, finisce a lavorare al semaforo" - L'infelice commento di Germán Burgos su Movistar+ prima di Psg - Barcellona. L'emittente si scusa: 'Siamo contro ogni discriminazione' Db Napoli 21/02/2024 - Champions League / Napoli -... Leggi tutta ...virgilio