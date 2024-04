Cerveteri | divampano le fiamme nell’appartamento | intossicata un’anziana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Incendio un appartamento: i Vigili del fuoco di, con l’equipaggio della 26A sonio intervenuti in via Umberto Badini 5, dove a bruciare era la stanza di un’abitazione posta al secondo piano di una palazzina. All’interno c’eradonna di circa 80 anni. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con l’opera di spegnimento, evitando alledi coinvolgere l’intero appartamento. La donna, lievemente, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto presenti anche carabinieri della Stazione di Ladispoli. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.