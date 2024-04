Cefalù | turista svizzero si tuffa in mare per salvare la figlia di 11 anni | è grave

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di, suarischiava di annegare. E’ stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Giglio diildi 48che ieri, 10 aprile, si èto inperladi 11che stava rischiando di annegare. Insieme all’uomo sono intervenuti anche un altroe un agente della polizia municipale.Sono stati proprio loro a portare padre ea riva. Le condizioni della bimba non sono gravi anche se è stata trasportata all’ospedale pediatrico di Palermo. Più serie le condizioni del padre. Sono stati i medici del Giglio a stabilizzare il ...

