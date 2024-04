C’è un fiume di denaro che scorre in Borsa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 aprile 2024) Wall Street ha messo il turbo (oltre il 10 per cento da inizio 2024) spinta dai titoli tecnologici. Piazza Affari non è da meno (oltre il 15 per cento), grazie anche alle performance delle banche. Un’immensa massa diè alla ricerca di investimenti sicuri. Una più realistica politica sui tassi della Bce aiuterebbe una crescita finalmente solida. Sono numeri da fare «Nvidia». Il calembour viene facile visto che la società californiana che produce microchip ha trascinato con i suoi continui rialzi le altre sei sorelle del virtuale: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla e Meta Platforms. A questo si aggiunge che la società guidata da Jen-Hsun Huang con incrementi delle quotazioni del 28 per cento da inizio anno è arrivata alla capitalizzazione iperbolica di 960 miliardi di dollari insidiando quella di Amazon. A Wall Street, che ha chiuso un trimestre da primato ...