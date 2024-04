C’è futuro per la moda indipendente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) In una grigia giornata di fine febbraio Edoardo Di Luzio mi aspetta fuori dallo showroom di Magliano a Milano, parte di un enorme complesso di capannoni industriali e distante solo pochi civici dalla sede operativa di Gucci. «Scusa il disordine, ma abbiamo finito da poco la campagna vendite» mi dice mentre ci immergiamo nello spazio in cui è custodita una parte della collezione del designer bolognese vista lo scorso gennaio nello show al Pitti Uomo di Firenze. La location del nostro incontro, ovviamente, non è casuale. Edoardo è il CEO e il founder di Underscore District, il gruppo che dalla fine del 2022 ha scelto di investire sul marchio italiano in un progetto che a oggi conta, insieme a Magliano, anche i brand GR10K e Piumestudio, insieme al retailer milanese WoKStore. «Non vengo dal mondo dellama da quello della finanza, quindi tutt’altro. Stando a Milano da ...