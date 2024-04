CdS – Simeone e Luis Enrique in bilico

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Erik ten Hag, pur con risultati decisamente peggiori, è l'Allegri della Premier: nella crisi d'identità senza fine del Manchester United, lui continua a lanciare giovani rifacendosi al modello Ajax. Nonostante questo, il 6° posto a -11 dalla zona Champions è una macchia indelebile che a fine stagione pagherà quasi certamente con l'esonero. L'estate sarà foriera di cambiamenti per il campionato più ricco e seguito del pianeta; assisteremo, ad esempio, all'ennesima rivoluzione in casa Chelsea a causa della deludente esperienza di Pochettino, mentre a Liverpool terminerà il lungo ciclo Klopp ma per una scelta personale del tecnico, legata alla necessità di staccare la spina per le troppe pressioni. Lo stesso pensiero ha già indirizzato la scelta di Xavi di lasciare ...