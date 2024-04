(Di giovedì 11 aprile 2024) I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu in una dichiarazione adottata all'unanimità hanno ribadito la loro "profonda preoccupazione per il bilancio umano del conflitto a, la catastrofica situazione umanitaria e la minaccia di un'imminente carestia nella Striscia, e hanno chiesto l'immediata rimozione di tutte le barriere alla fornitura diumanitari su larga scala alla popolazione civile", sottolineando chedi più per portare il sollievo richiesto data l'entità dei bisogni nella Striscia".

Cds Onu, Israele dovrebbe fare di più sugli aiuti a Gaza - (ANSA) - NEW YORK, 11 APR - I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu in una dichiarazione adottata all'unanimità hanno ribadito la loro "profonda preoccupazione per il bilancio umano del conflitto ...tuttosport

UEFA - Uva espone all'Onu l'impegno sul tema della sostenibilità - "Siamo lieti di contribuire alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, condividendo con le Nazioni Unite e i suoi membri il nostro approccio strategico per trasformare in real ...napolimagazine

Guerra a Gaza. Operatori ong Usa uccisi in raid. Proteste davanti casa Netanyahu. LIVE - Il capo dell’esecutivo spagnolo ha espresso fiducia che, in seguito alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che sostiene un imminente cessate il fuoco durante la celebrazione del Ramadan, ...tg24.sky