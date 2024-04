Cavriglia Arriva “Pietra Sublime”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arezzo, 11 aprile 2024 – Martedì 30 aprile arriveranno ai dodici artisti selezionati per la quarta edizione del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale “”, che sarà inaugurato ufficialmente sabato 4 maggio. Lavoreranno nell’area di Bellosguardo e, in questa edizione, avranno per la prima volta un tema assegnato, dedicato agli eccidi perpetrati dalle truppe nazifasciste dal 4 all’11 luglio del 1944 nel territorio cavrigliese, dei quali ricorre l'ottantesimo anniversario. Gli scultori selezionati sono quattro donne e otto uomini, fra cui Adriano Ciarla (Italia), Vighen Avetis (Armenia), Jiefu Zhou (Cina), Solmaz Vilkachi (Iran), Abdelkader Benlarbi (Francia), Arijel Strukelj (Slovenia), Kochmar Volodymyr (Ucraina), Kantakishore Mahorana (India), Ferhat Osgur Gorel (Georgia), Yankovich Luz (Cile), Mayer ...