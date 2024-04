Catania | esplode pentola a pressione a casa | muore una 46enne

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una donna pakistana di 46 anni, madre di otto figli, è deceduta per l'esplosione di unanella suadi Caltagirone, in provincia di. Lo riportano i quotidiani La Sicilia e Giornale di Sicilia, parlando di incidente domestico probabilmente legato a un cattivo funzionamento della valvola di sfogo o a un errato uso della. La donna è deceduta sul colpo. Sul posto è intervenuto personale del 118 e la Polizia del locale Commissariato. Il Comune ha annunciato che si farà carico delle spese di trasporto della salma.Il sindaco, Fabio Roccuzzo, ha rivolto un messaggio di cordoglio e di solidarietà alla famiglia e alla comunità pakistana.

