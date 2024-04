Cassino “Un anno di Cartabia | obiettivi raggiunti” | il convegno dell’ ass “Avvocati Matrimonialisti”

(Di giovedì 11 aprile 2024)– “Undi” sarà questo il temaattesoche, in programma venerdì 12 aprile presso l’aula della Corte d’ Assise del Tribunale di, è organizzato dall’Ami, l’AssociazioneItaliani. Su iniziativa del suo attivo presidente, l’avvocato formiano Clino Pompei, verrà analizzata la tematica che, di fatto, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Comune di Padova: festival Prospettiva Danza Teatro “Comete” XXVI edizione - Quest’anno le adesioni da varie parti del mondo sono state 129. Prospettiva Danza Teatro 2024 è realizzato in collaborazione con Network Anticorpi XL, Teatro Stabile del Veneto, Università degli Studi ...padovanews

La crisi morde Torino e il Piemonte, in due mesi la cassa integrazione è cresciuta di oltre un terzo - Si tratta infatti di cassa integrazione, letteralmente esplosa nei primi due mesi dell'anno. Secondo l'Ufficio Studi Uil, infatti, in Piemonte, nei primi due mesi del 2024, sono state richieste ...torinoggi

"Non ci sono i soldi per la frana di Ca’ Vagnino" - L’assessore regionale Aguzzi risponde al consigliere Vitri: "Tutti i fondi ministeriali vanno per la cassa di espansione sul Foglia" ...ilrestodelcarlino