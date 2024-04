Caso scommesse | Corona | Tra un paio d' anni ne riparleremo | coinvolta tre quarti Serie A

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Calciofinito con poco? No, non è finito perché la legge italiana è così soprattutto quando di mezzo c'è la Juve e i poteri forti. È un processo che è ancora sospeso e che magari tra undine risentiremo parlare, i nomi non sono usciti tutti, ètredellaA". Così Fabrizioa margine dell'udienza per la sorveglianza speciale in tribunale a Milano