Caso a Fanpage | “Riforma degli istituti tecnici? Governo sottomette la scuola alle aziende private”

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Nella riformae professionali del ministro Valditara si usano espressioni come "filiera" e "addestramentostudenti". Così si va are la didatticaprivate sul territorio": lo dice il deputato del Movimento Cinque Stelle e capogruppo del partito in commissione Cultura, Antonio, in un'intervista con.it.

Lo accerchiano in 14 e lo fanno spogliare per strada: picchiato davanti a moglie e figlie nel Milanese - Venerdì 5 aprile a Motta Visconti (Milano) un uomo è stato accerchiato, fatto spogliare e picchiato in mezzo alla folla.youmedia.fanpage

Ex ballerino ferito da proiettile vagante, il Caso arriva al Quirinale: “Mattarella mi ascolterà” - "Non mi interessa chi ha sparato, non cerco vendetta. Se lo Stato che Lei rappresenta non è riuscito a proteggermi, che almeno sostenga le mie cure ...fanpage

NATO: “Putin Non ci si può fidare. Pronti in Caso di guerra” - L'Ammiraglio Sir Keith Blount, Deputy Supreme Allied Commander Europe della NATO, ha fatto il punto sulla situazione con la Russia.newsmondo