Casa abusiva dentro la scuola | la scoperta della Municipale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data odierna gli uominiPoliziadi Avella coordinati dal Comandante il S.Ten. Ambrosino Luigi hanno proceduto allo sgombero di un appartamento ubicato all’interno del Plesso Scolastico di via De Sanctis e di proprietà del Comune. Tale appartamento era occupato da circa 10 annimente da un uomo che lo utilizzava anche come deposito di materiali utili alla sua attività lavorativa. L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, il dott. Vincenzo Biancardi, ha manifestato la volontà di restaurare il predetto immobile per metterlo a disposizione dei bambini di Avella, che necessitano di una nuova mensa più grande e confortevole. Per questo da circa un mese è iniziato un lavoro congiunto fra la ProcuraRepubblica presso il Tribunale di Avellino, il ...