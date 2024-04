Carabinieri morti in incidente | la 31enne unica indagata | escluse responsabilità del militare alla guida

Nancy Liliano ha lasciato l'ospedale di Oliveto Citra (Salerno) martedì sera. La 31enne di Campagna è indagata per omicidio stradale dopo l'incidente che ha provocato la... (leggo)

La 31enne, accusata di omicidio stradale per aver provocato l'incidente nel quale sono morti i due Carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, è stata dimessa dall'ospedale. Si attende, nel ... (fanpage)

A Campagna dolore e lacrime alla fiaccolata per ricordare i due Carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferrara.Continua a leggere (fanpage)

Disastro alla centrale elettrica di Suviana, ritrovati i corpi di due dispersi - Ritrovati i corpi dei dispersi da parte dei soccorritori dopo l'incidente alla centrale idroelettrica di Suviana ...gazzetta

Puglia, anche Sinistra italiana chiede “discontinuità” a Emiliano. Fratoianni: “Ora serve un’iniziativa del presidente” - A rappresentare Sinistra italiana nella giunta Emiliano è Anna Grazia Maraschio, assessore regionale all'Ambiente ...ilfattoquotidiano

Campagna: la ASD Campagna Calcio scende in campo con il lutto al braccio - La gara di sabato prossimo sarà giocata con il lutto al braccio e i calciatori in campo osserveranno un minuto di silenzio ad inizio partita. Ultima partita in casa dell’asd Città di Campagna e l’invi ...infocilento