Cannes | Paolo Sorrentino in concorso con “Parthenope”

(Di giovedì 11 aprile 2024) A nove anni dall’ultima volta,torna inal Festival del Cinema di(14-25 maggio 2024) con “Partenhope”, nelle parole del direttore artistico della kermesse d’oltralpe Thierry Fremaux «un film di grande forza e bellezza visiva. La storia di una ragazza giovane e bella che si confronta con l’alta e bassa società». Nel cast: Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli. Per l’Italia, nella sezione Un certain regard, arriverà sulla Croisette anche Roberto Minervini: ambientato durante la Guerra di Secessione americana “The Damned”, «documentario di creazione che mescola finzione, storico e costume senza ...

