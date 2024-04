Cannes 2024 | Parthenope di Paolo Sorrentino sfida Coppola e Cronenberg nel Concorso

(Di giovedì 11 aprile 2024), Francis Ford, Paul Schrader, Yorgos Lanthimos, Andrea Arnold, Christophe Honoré e Kirill Serebrennikov tra gli autori in competizione, il Fuorianimato da Furiosa e dall'epopea western di Kevin Costner, Horizon. L'edizionedelFilm Festival si svela con un programma ricco di autori e un film italiano in, l'attesissimodi. La sua poetica escursione nel passato di Napoli con Gary Oldman, Luisa Ranieri e Stefania Sandrelli si scontrerà con i mostri sacri Francis Ford, in competizione col suo progetto della passione Megalopolis, e David, di nuovo in azione con l'oscuro The Shrouds. Dopo il ...

