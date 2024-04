Cannes 2024 | Paolo Sorrentino in concorso con Parthenope

Cannes, Paolo Sorrentino in concorso con Parthenope - ROMA (ITALPRESS) - Paolo Sorrentino sarà in concorso per la Palma d'oro. Il suo nuovo film, Parthenope, verrà presentato in anteprima mondiale al 77° Festival di Cannes. Il film racconta, nelle parole ...spettacoli.tiscali

Cannes 2024, tutti i film in Concorso. Ci sono Sorrentino e Lanthimos, niente Guadagnino - Tra i divi attesi Ben Whishaw, Adam Driver, Jacob Elordi e Barry Keoghan, Vincent Cassel, Selena Gomez, Sebastian Stan (nei panni di Donald Trump), Gary Oldman e Stefania Sandrelli, Chris Hemsworth e ...gay

Parthenope: di cosa parla il nuovo film di Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes 2024 - Tra i film del programma ufficiale del 77esimo Festival di Cannes, annunciato poco fa a Parigi, c'è anche Parthenope, il nuovo atteso film di Paolo Sorrentino. Ecco tutto quello che si sa al momento s ...comingsoon