Cannes 2024 | Paolo Sorrentino in concorso con Parthenope

(Di giovedì 11 aprile 2024) E' l'unico italiano in gara, anche l’atteso Megalopolis di Francis Ford Coppola concorre per la Palma. Roberto Minervini in Un Certain Regard con I dannaticonè l'unico italiano ina Canne. Il presidente del Festival diIris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato il programma

Paolo Sorrentino, “Parthenope” al Festival di Cannes - Parthenope, del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, sarà presentato in anteprima mondiale al 77esimo Festival di Cannes. Il film racconta, nelle parole di Sorrentino, Il lungo viaggio della vita di ...ilmattino

Marcello mio, omaggio a Mastroianni in gara a Cannes - 'Marcello mio' del regista francese Christophe Honoré sarà in concorso per la Palma d'oro al festival di Cannes (14-25 maggio 2024) ha annunciato il delegato generale del Festival Thierry Frémaux, pre ...ansa

Cannes, a Un Certain Regard "The Damned" di Roberto Minervini - Roma, 11 apr. (askanews) - Al 77esimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard sarà presentato "The Damned" di Roberto Minervini.Inverno 1862. Nel pieno della guerra di Secessione, ...spettacoli.tiscali