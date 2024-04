Cannes 2024 | l’elenco completo dei film in anteprima al festival del cinema

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 11 aprile 2024) La 77esima edizione deldeldi, che si terrà dal 14 al 25 maggio, si avvicina e finalmente sappiamo quali sono iche verranno presentati inmondiale, sia nelle categorie in concorso ufficiale, che nelle altre sezioni. Avevamo già appreso che ad apriresarà Le Deuxième Act (Il secondo atto), l’ultimodel prolifico regista francese Quentin Dupieux, presentato tra i Fuori concorso. Della stessa sezione farà parte anche l’ultima fatica di George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga e Horizon: An American Saga diretto e interpretato dalla star internazionale Kevin Costner. Nulla di fatto, invece, per Terrence Malick: per il suo La via del vento bisognerà aspettare l’edizione del ...