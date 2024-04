Cannes 2024 | il programma della Croisette tra passato | presente e futuro

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’edizionedel festival disi prospetta (come ogni anno, d’altronde) ricca e densa di cinema. Nonostante una presentazione dei film in concorso un po’ ridondante (Frémaux, si può asciugare il tutto, non siamo ai David), lasi prospetta enorme e un grande frullatore di cinema indipendente, di nicchia e tanto blockbuster. A partire dal suo film di apertura fuori concorso Furiosa di George Miller, strizzata d’occhio per direttissima alle grandi produzioni americane. Ma anche Greta Gerwig, che dopo il successone con Barbie lo scorso anno, viene scelta per rappresentare la giuriacompetizione principale. Cinema d’autore e grandi studios ormai sono in commistione piena, comedimostra ogni anno. E Xavier Dolan come presidente di giuriasezione un ...

E' l'unico italiano in gara, anche l’atteso Megalopolis di Francis Ford Coppola concorre per la Palma. Roberto Minervini in Un Certain Regard con I dannati Paolo Sorrentino con Parthenope è l'unico ... (sbircialanotizia)

