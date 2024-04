Cancellieri suona la carica in casa Empoli | Dobbiamo continuare con questo piglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) di Simone Cioni Tre reti, tutte da subentrato, e 2 assist spalmati in 29 presenze per 1.407 minuti complessivi in campo.lo score in azzurro di Matteoche, seppur con un rendimento altalenante, si potrebbe ancora ritagliare un ruolo importante nella volata salvezza dell’. Con il Torino vittoria sofferta, ma fondamentale… "Una vittoria che ci serviva perché venivamo da un periodo un po’ più negativo a livello di risultati rispetto a come ci eravamo abituati in quello precedente. Ma ci sta, fa parte del nostro percorso. Questi tre punti ci servono per ripartire, sono fondamentali per la classifica e per il nostro morale". Ancora una volta ha segnato entrando dalla panchina, così come Niang, sintomo che il gruppo sta recependo le richieste di Nicola… "Ho lo stesso pensiero che avevo anche in passato: ...