(Di giovedì 11 aprile 2024) Tragico incidete stradale nel Sulcis, in Provincia del Sud Sardegna. Unadei vigili del fuoco, di rientro da un intervento, si è scontrata contro un'vettura, su cui viaggiavano unadi 65 anni e sua figlia di 40 anni. La 65enne è morta a causa delle riferite riportate...

Camionetta dei pompieri travolge un'auto: muore una donna - Il mezzo è finito sopra l'auto, accartocciandone le lamiere. Ancora incerta la dinamica dell'incidente.today

Tragedia a Sant’Antioco: una donna morta in un incidente - Tragedia a Sant’Antioco, vicino al ponte. Una donna, questa mattina, è morta sul colpo in un incidente d’auto. Si è schiantata, con la sua vettura, contro una Camionetta dei Vigili del fuoco. Le cause ...vistanet

Terribile scontro con i vigili del fuoco, muore una donna - Una donna di circa 60 anni è morta nella tarda mattinata di oggi a Sant’Antioco.zoom24