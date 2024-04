Calì | c’è allarme oltre i numeri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Aumentano arresti e denunce, così come il controllo del territorio comasco attraverso identificazioni di persone e controlli di veicoli. Ma questi risultati, "non bastano ad annullare il divario tra attività repressiva e percezione della sicurezza, spesso legato all’emotività, da cui deriva un senso di". Ieri a Villa Erba, è stato celebrato il 172ª anniversario di fondazione della Polizia di Stato, occasione per divulgare dati dell’attività dell’ultimo anno e, per il questore Maro, di fare il punto sulla situazione attuale e sulle strategie future. "Siamo ben consci dell’aumento di alcuni reati predatori – ha detto – soprattutto quelli di strada, e della grande attenzione che dobbiamo rivolgere a quelli a sfondo sessuale". Gli arresti sono passati da 161 a 253, le denunce da 733 a 881, quasi 34mila le persone identificate. Nella ...