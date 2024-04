Calcioscommesse | Corona torna all’attacco | “coinvolta mezza Serie A | quando c’è di mezzo la Juve…”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Fabrizioto oggi in Tribunale davanti alla Sezione misure di prevenzione per l’udienza che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi. A margine dell’udienzaha parlato con i giornalisti, aprendo nuovamente anche una parentesi sul. Ilnon è ancora finito “Ilnon è finito, ma la legge italiana è così, il processo è sospeso e tra un paio di anni ne risentiremo parlare. I nomi non sono usciti tutti, èA, ma va cosìc’è dila Juve“, ha affermato. L'articolo CalcioWeb.

