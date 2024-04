Calciomercato Napoli | obiettivo in casa Juve! Ecco la proposta

(Di giovedì 11 aprile 2024): per quest’estate piace un calciatore dellaladei partenopei ai bianconeri Ilal lavoro sule, come riferito da Radio Kiss Kiss, uno dei primi obiettivi di Manna sarebbe quello di portarsi in Azzurro con lui dallaMatias Soulé. Un ipotesi fattibile secondo Valter De Maggio: Manna

2024-04-10 11:36:25 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport : Una donna come manager. Si chiama Mariel Duayhe, ha una laurea in marketing, è agente Fifa e ... (justcalcio)

Il PSG ha scelto Osimhen per il dopo Mbappé. Il Napoli per la ricostruzione valuta Gimenez , Hancko e Koopmeiners . Notizie Calcio Napoli – Il Calciomercato estivo del Napoli si preannuncia ... (napolipiu)

Il Napoli è già attivo sul mercato in entrata. Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori avrebbero individuato un noto centrocampista come obiettivo estivo. La stagione del Napoli ha deluso le ... (spazionapoli)

Il museo del calcio nel ricordo di Fortunato. Tante maglie della Salernitana in esposizione - Il calcio è più di uno sport, è una passione che unisce milioni di persone in tutto il mondo. Per celebrare questa passione unica e irripetibile, il Museo del ...tuttosalernitana

Bologna, Thiago Motta: "Champions Per la Lazio e le altre è un'ossessione" - A due giorni dalla gara contro il Monza, il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa nel centro sportivo di Casteldebole. Tra i tanti temi toccati ha detto la ...lalaziosiamonoi

Pioli allenatore del Napoli Un intermediario si trova in città da diversi giorni: la situazione | ESCLUSIVA - Calciomercato Napoli - Il nome di Stefano Pioli è in orbita azzurra per quanto riguarda la panchina della prossima stagione. L'allenatore potrebbe non essere riconfermato dal Milan dopo questa stagion ...msn