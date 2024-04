Calciomercato Milan | Viktor Boniface verso l’Arsenal? Lo scenario

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 aprile 2024) Victorè sempre un nome caldo per ilin chiave mercato. L’attaccante nigeriano potrebbe però preferireper un motivo Tra i tanti nomi di attaccanti accostati alin questi mesi, c’è anche quello di Victor. Il 23enne attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen ha segnato sin qui 10 reti (con 7 assisti) in 17 partite in Bundesliga, più 4 centri in 5 gare in Europa League. Insomma, numeri da bomber vero che gli hanno permesso di entrare nel mirino di diverse squadre in giro per l’Europa. La dirigenza rossonera valuta ogni possibile soluzione. Nel ventaglio delle opportunità in attacco c’è anche il numero 22 delle Aspirine. Ma nel futuro dipotrebbe esserci un trasferimento in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il ...