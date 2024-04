Calciomercato Milan | sorpasso della Juventus per Di Gregorio? La situazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Michele Dirimane un obiettivo di mercato delcome possibile erede di Maignan. Ma laè pronta al… Il nome di Michele Diè stato accostato anche alrecentemente in chiave mercato. Non è una novità che il profilo del portiere del Monza sia abbastanza seguito dai top club in Italia visto le sue prestazioni in campo. Il 26enne estremo difensore dei brianzoli, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è monitorato dalla dirigenza rossonera come eventuale erede di Mike Maignan. Insomma discorsi futuribili, ma è concreto l’apprezzamento delnei confronti di Di. Anche laè decisa a tentare il colpo dal Monza. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, sembrano proprio i ...

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante. Si pensa al colpo per un talento ex Barcellona ? Ecco l'ultima indiscrezione (pianetamilan)

Iuliano: “Milan-Roma sarà bellissima, peccato perdere una delle due in Europa” - L'ex difensore bianconero si rammarica per il derby italiano in Europa, che vedrà una squadra italiana in meno in semifinale ...siamolaroma

Sport in tv oggi (giovedì 11 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi giovedì 11 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Si preannuncia grande spettacolo al Masters 1000 di Montecarlo, dove si giocano gli ottavi di finale: Jannik Sinner incrocerà il tedesco ...oasport

Verso Milan-Roma: attenzione ai diffidati, due top rossoneri sono a rischio per il ritorno - Nella sfida di questa sera tra Milan e Roma, fioccano i giocatori diffidati che dovranno stare attenti a non essere ammoniti per non saltare la gara di ritorno in programma giovedì prossimo allo stadi ...sportpaper