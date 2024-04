Calcio Terza | Terricciola campione | promosso in Seconda

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pisa 11 aprile 2024 – Il. Il girone A incorona ilche dunque, dopo aver vinto la Coppa di categoria, vince il campionato ed approda inCategoria. Una corazzata che ha dominato la stagione sia in Coppa che in campionato dove ad oggi ha collezionato cinquantanove punti in ventidue gare, frutto di ben diciannove vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Sessanta le reti segnate, con una media di quasi tre a partita, solo sedici quelle subite. Il capocannoniere del campionato è al momento Bertini con diciotto reti, seguito dal compagno Villa con diciassette: in coppia hanno segnato trentacinque delle sessantesi reti realizzate finora, oltre la metà. La vittoria della squadra di mister Perugi è arrivata in casa, tra il proprio pubblico, e proprio contro la diretta concorrente ...

