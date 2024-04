Calcio | Serie B Pohjanpalo è l' Mvp per il mese di marzo

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'attaccante del Venezia fa il bis dopo febbraio MILANO - Ancora Joel. L'attaccante finlandese del Venezia conquista il trofeo MVP dellaB per ildi, il secondo consecutivo dopo il riconoscimento ottenuto come miglior giocatore di febbraio. Si tratta, al momento, dell'uni

Fabrizio Corona è torna to oggi in Tribunale davanti alla Sezione misure di prevenzione per l’udienza che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi. A margine ... (calcioweb.eu)

Successo per il ritorno GialappaShow: oltre 1 milione su Tv8 e Sky per la prima puntata - Ottima partenza per la terza edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta da Mago Forest che nella puntata di ieri era ...digital-news

Fabrizio Corona libero: «Non è pericoloso e non va sorvegliato» - «Fabrizio Corona non è socialmente pericoloso e, quindi, non deve essere disposta per lui la sorveglianza speciale». É questa la richiesta della pm Giovanna ...leggo

Calcio Serie C – Stadio Martelli, avanti tutta: cantieri aperti a inizio maggio - I tempi sono stati ridotti, fanno sapere da via Roma, così da terminare il prima possibile gli interventi e consentire al Martelli di ospitare regolarmente la prima partita del Mantova in Serie B. Il ...vocedimantova