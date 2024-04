Calcio Seconda Categoria | il racconto della 26^ giornata dei gironi C e F

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ostrae Argignano continuano la fuga e staccano Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere, fermate da Leonessa Montoro e Cupramontana: la squadra di Ballini è ora a -4 dai play-off. Salvo il Palombina Vecchia con il 4-0 rifilato all’Aurora Jesi, finisce in parità Monsano-Serrana. La Treiese, nel girone F, ribalta il Sarnano dallo 0-2 al 3-2 VALLESINA, 11 aprile 2024 – A differenzaPrima, dove regna l’incertezza, insembrano ormai delineati gli scenari per il finale di stagione. Dopo la 26^, infatti, Ostrae Argignano continuano a volare a braccetto per conquistare la promozione dal girone C, pur vincendo di misura contro due squadre rognose come Rosora Angeli e Le Torri Castelplanio. Cadono, invece, Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere e a questo ...