Calcio | Lega A Thiago Motta allenatore di marzo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Al tecnico del Bologna era stato assegnato il premio anche a febbraio MILANO - Il premio Philadelphia Coach Of The Month diè stato assegnato all'del Bologna. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Monza, in programma sabato 13 aprile 2024 alle ore 20