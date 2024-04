Calcio | il Prefetto di Napoli | Ischia – Gladiator senza tifosi ospiti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 aprile 2024). Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Caserta per la sfida tra, squadra di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), valida per il girone G di Serie D, in programma allo stadio Mazzella didomenica 14 aprile. Lo ha disposto ildi, Michele di Bari, “su analogo parere della Questura di, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del scorso 4 aprile, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica“.