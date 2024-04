Calcio al ’Fioroni’ di Ellera La Quarta categoria ha in testa i play-off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) PERUGIA –aioff per il campionato diFigc dopo l’ultimo turno andata in scena al Comunale Fioroni di. Alla giornata ha preso parte anche il Responsabile Nazionale della DivisioneParalimpica e Sperimentale della Figc, Giovanni Sacripante. Questi i risultati: Junior Castello-Superga 48 1-12,B-Bastia 7-3, Nuova Alba-Anthropos, Civitanova Marche 2-11, Superga 48-B 8-0,A-Nuova Alba 12-0, Anthropos Civitanova Marche-Junior Castello 10-4. Da ricordare che nel recupero, disputato il sabato di Pasqua, l’A, seppure rimaneggiata, era riuscita ad imporsi per 3-2 a Civitanova Marche, grazie ad una prestazione monstre dei ragazzi biancazzurri, in particolar modo ...