Calcio a 5 Cresce l’attesa per lo Shqiponja | sabato gioca la finale promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il Futsalsi giocheràlain Serie C1. Dopo il secondo posto della regular season di C2 alle spalle della Pro Patria San Felice, per gli uomini di mister Valletta è arrivato il successo nella semiplayoff disputata a Castelnovo Sotto davanti a oltre 500 spettatori: a cadere sotto i colpi dei padroni di casa è stato il Ponte Rodoni, che aveva estromesso dalla corsail Futsal Guastalla nel turno precedente, costretto alla resa sul 3-2. Sugli scudi il solito Kabashi, autore di una doppietta, mentre a completare lo score è stata la singola di Sula (foto). Ora, nel match che vale il salto di categoria, sarà sfida ad un’altra nobile decaduta del futsal regionale: dopo la lotta con la Pro Patria, abituata in passato a ben altri palcoscenici, l’avversario nel match in ...