Calciatrice-madre vince la partita della vita

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gli alunniII C di Castellarano hanno intervistato l’atleta Alice Pignagnoli. Che emozioni hai provato quando hai vinto il campionato e la supercoppa? "Una bellissima emozione. Quando cominci uno sport, desideri sempre di raggiungere alti livelli, ma non sai se ce la farai. Bisogna fare grandi sacrifici per raggiungere i propri obiettivi e soprattutto i fallimenti fanno parte delle vittorie". Cosa hai provato la prima volta che sei andata in porta? Perché hai scelto questo ruolo? "In realtà cominciai da centrocampista, poi il nostro portiere si ruppe il crociato prima di unae una mia compagna mi disse di provare dato che non avevo paurapalla. Mi appassionai al ruolo e non smisi più". Come ti sei sentita quando ti hanno messo fuori rosa? "Mi sono sentita molto male, perché anche nei momenti più brutti ...