Claudio Lotito infiamma l’ambiente nella Capitale. Il presidente della Lazio non le manda a dire al difensore Gianluca Mancini per aver sventolato la bandiera biancoceleste col topo. “Il gesto fatto ... (calcioweb.eu)

E’ stato respinto il ricorso della controparte: l’ex calciatore Dani Alves resta in libertà vigilata. La decisione è arrivata dal Tribunale di Barcellona che non ha accolto il reclamo presentato ... (calcioweb.eu)

PERUGIA – Le squalifiche dei campionati dilettantistici e giovanili umbri. In Eccellenza spicca l’inibizione fino al 10 maggio per il presidente dell’Olympia Thyrus Sandro Corsi "perché, al 30’ del ... (lanazione)

Sparnelli: 'Conte cerca casa a Polillipo. Ha chiesto due calciatori, è entusiasta' - Si chiude con un positivo, soprattutto dopo aver tolto la regola del gol fuori casa, 0-0 l'andata dei quarti di finale di... Non c'è solo l'Inter in pressing con il Toro per arrivare ad… Leggi ...informazione

Calciatore dell’Al-Ittihad preso a frustrate allo stadio in Arabia: aveva reagito alle offese dei tifosi - Follia al termine della finale di Supercoppa saudita: Abderrazak Hamdallah aggredito da un tifoso che lo prende a scudisciate per aver risposto alle provocazioni ...fanpage

Atalanta, tre gol al Liverpool in Europa League: impresa nerazzurra, semifinale a un passo - L’Atalanta scrive una pagina di storia dominando il Liverpool di Klopp ad Anfield. La qualificazione adesso è veramente vicina. Doppietta record per l’azzurro ...corriere