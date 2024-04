Cadavere all’interno di una valigia lasciata per strada | nessun omicidio ma un ‘patto’ tra due suore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) In Cile, a Santiago di Nunoam, è stato ritrovato ungià decompostodi una. Il corpo è quell0 di una suora 80enne, deceduta a causa di un malore un anno fa. La donna viveva con una consorella nei pressi della città in cui è stata ritrovata la. All’inizio si pensava ad un atto mafioso ma le indagini hanno chiarito tutto. La polizia investigativa cilena ha infatti escluso l’ipotesi dell’dopo aver scoperto uno strano “patto” fatto tra le due consorelle. Le due donne avevano deciso che, se una di loro fosse morta, l’altra non avrebbe rivelato ao il decesso. Quindi una volta ammalata, la suora 80enne ha deciso di rinunciare alle cure e di isolarsi per affrontare la morte senza renderla pubblica. Secondo la polizia investigativa a mettere ...