(Di giovedì 11 aprile 2024) È arrivata da parte di BYD laal. Anche se le informazioni sono poche, vediamodobbiamoIl settore dei veicoli elettrici è nuovamente testimone di una nuova alba tecnologica con l’annuncio di un pick-up elettrico che promette di ridefinire gli standard del mercato. Il nuovo arrivato di casa BYD si prepara a sfidare il dominio deldi, portando innovazione e prestazioni all’avanguardia. Con un design che cattura l’attenzione e una tecnologia all’avanguardia, il nuovo modello si posiziona come un serio contendente nel segmento dei pick-up elettrici. Le prime immagini rilasciate mostrano un veicolo dallo stile audace e deciso, con linee che esprimono potenza e modernità. La carrozzeria, caratterizzata da una ...

BYD lancia la sua risposta al Tesla Cybertruck: cosa aspettarci - È arrivata da parte di BYD la risposta al Tesla Cybertruck. Anche se le informazioni sono poche, vediamo cosa dobbiamo aspettarci.tuttotek

BYD, entro il 2024 le batterie Blade di seconda generazione: fino a 1.000 km di range CLTC - BYD sta per lanciare la seconda generazione delle sue Blade Battery, batterie innovative che dal 2020 hanno rivoluzionato il settore.auto.everyeye

lancia Ypsilon: numeri da record nel primo trimestre 2024 in Italia - La lancia Ypsilon non accenna a demordere in termini di veicoli immatricolati e quindi di apprezzamento fra il pubblico che la sceglie ...motorisumotori