Burgos | frase shock su Yamal | «Rischia di ritrovarsi al semaforo»

(Di giovedì 11 aprile 2024), ex vice allenatore di Simeone all’Atletico Madrid, ha rilasciato unasua Movistar Plus, ex vice allenatore di Simeone all’Atletico Madrid, ha rilasciato unasua Movistar Plus. Le sue dichiarazioni durante il riscaldamento della sfida tra Psg e Barcellona:– «Attenti… il calcio è come

El Mono Burgos se disculpa por su polémico "chiste" sobre Lamine Yamal: "No fue sobre ninguna etnia ni clase social" - Germán 'El Mono' Burgos se ha disculpado en Instagram por sus polémicas palabras sobre Lamine Yamal en la previsa del partido de Champions League que el F.C. Barcelona ganó 2-3 al PSG. Ojo a que si no ...msn

Il Mono Burgos su Yamal: 'Il calcio è come la vita, se non gli va bene finisce a un semaforo'. E' polemica - Polemica in Spagna per una frase razzista del Mono Burgos nei confronti di Lamine Yamal. L`ex portiere argentino e vice allenatore di Simeone tra il 2012 e il 2020,.calciomercato

Il Mono Burgos su Yalal: 'Il calcio è come la vita, se non gli va bene finisce a un semaforo'. E' polemica - Polemica in Spagna per una frase razzista del Mono Burgos nei confronti di Lamine Yamal. L`ex portiere argentino e vice allenatore di Simeone tra il 2012 e il 2020,.calciomercato