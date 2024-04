“Buongiorno e Calafiori inarrivabili per il Napoli” | svelato il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024)sono in orbita, le difficoltà per arrivare ai due centrali sarebbero enormi però per entrambi. Una delle macchie maggiori della gestione estiva da parte di Aurelio De Laurentiis è certamente quella relativa alla mancata sostituzione di Minjae Kim, miglior difensore centrale dello scorso campionato, rimpiazzato ad una sola settimana dall’inizio dell’attuale Serie A con l’acerbo Natan. Un passaggio di consegne che ha determinato certamente un rendimento al di sotto delle aspettative del reparto arretrato, che raramente nel corso di questa annata complicata è riuscito a mantenere la porta inviolata, in particolar modo nei big match, non ultimo quello con l’Atalanta, conclusosi con il netto 0 – 3 che ha estromesso i partenopei dalla corsa Champions.e ...