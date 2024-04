Btp Valore | una chance prima del taglio ai tassi

Btp Valore, nuova emissione dal 6 al 10 maggio: durata 6 anni - Il ministero dell’Economia e delle finanze annuncia la quarta emissione del Btp Valore che avrà luogo da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Questa emiss ...adnkronos

Anna a 110 anni fa causa alle Poste: «Ho trovato un titolo da 25 milioni di lire. Oggi vale 195mila euro, ma non vogliono rimborsarmelo» - Non è mai troppo tardi per sperare di incassare una cifra da capogiro. Neanche a 110 anni, quando la vita ti ha regalato un tempo extra per continuare a sognare. La signora Anna L., ...ilmattino

Nuovo BTp Valore a 6 anni, ecco le prime indicazioni del Tesoro e le nostre previsioni sulla cedola - Nel giorno della Banca Centrale Europea, il Tesoro italiano ha deciso di prendersi la scena con l’annuncio dell’emissione del nuovo BTp Valore, il quarto della serie. Che il collocamento di marzo non ...investireoggi