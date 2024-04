Btp Valore | torna il titolo dedicato ai piccoli risparmiatori | rendimenti crescenti e premio fedeltà allo 0 | 8%

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dal 6 al 10 maggio 2024 sarà possibile sottoscrivere la quarta emissione del Btp, ildi Stato italianoai. Un’occasione per investire in modo sicuro e ottenere un rendimento garantito, con la possibilità di unper chi lo mantiene fino alla scadenza. Scoprimone di più nelle righe a seguire. Caratteristiche del Btp: Durata: 6 anni Cedole: pagate ogni tre mesi, connel tempo Rendimento: Cedole: 0,60% annuo lordo il primo anno, 0,80% annuo lordo il secondo e terzo anno, 1,00% annuo lordo dal quarto al sesto anno: 0,80% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo ...

