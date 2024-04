Brutti segnali per Spalletti | bocciato un titolare della Nazionale

(Di giovedì 11 aprile 2024) A pochi mesi dall’Europeo, uno dei punti fissiItaliana, mandapreoccupanti al commissario tecnico Luciano. Nella serata di ieri è andato in scena l’ottavo di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona gara terminata 2-3 in favorecompagine spagnola. Tra i protagonisti del match c’è stato senza dubbio Gianluigi Donnarumma, l’estremo difensore italiano infatti finisce nella lista dei peggiorisfida. Donnarumma: la sentenza sulla sua prestazione Pesante il giudizio dei quotidiani francesi, che sentenziano la prestazione di Donnarumma con un voto bassissimo: il portiere prende 3. L’ex Milan dopo un buon inizio, è stato il principale colpevolerete del vantaggio dei catalani ...

Martinsicuro, deceduto anziano caduto in piazza. Capriotti: «problema segnalato nel luglio 2023, dimissioni subito» - Un uomo di 83 anni ha perso la vita in seguito ad una brutta caduta avvenuta nella piazza centrale di Martinsicuro. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Intanto il ...ilmartino

C'è davvero una brutta notizia per chi usa spesso i gel disinfettanti - Scoperta allarmante: sostanze quotidiane potrebbero danneggiare cellule cruciali nel cervello dei più giovani.tech.everyeye

Kostic, che succede segnali in Juve-Lazio, ma la differenza tra le due stagioni è netta: i numeri - L'anno scorso una scheggia impazzita sulla fascia che sfornava assist e occasioni. Oggi Kostic è la pallida copia di quella freccia ...ilbianconero