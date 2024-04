Brucellosi nel Casertano | si riaccende la protesta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo avere già fatto diversi scioperi della fame, Gianni Fabbris, leader degli allevatori casertani riuniti nel Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino e nella Rete Interregionale degli allevatori, è pronto ad attuare un’altra volta questa forma di“contro il silenzio della politica nazionale” circa le richieste lanciate dagli allevatori per risolvere una volta per tutte il problema dellae tbc bufaline, che riguardano soprattutto gli allevamenti casertani. Gli allevatorino da due anni contro il piano della Regione Campania di eradicazione die Tbc, a loro dire troppo sbilanciato verso l’abbattimento degli animali risultati positivi a tali patologie, mentre loro chiedono altre analisi che confermino che il capo positivo sia poi anche ...

