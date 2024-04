Bridgerton | il trailer ufficiale della terza stagione

Bridgerton – stagione 3: il trailer ufficiale - Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Bridgerton - Stagione 3, i cui nuovi episodi saranno disponibili in due parti, la prima metà ...cinefilos

'Bridgerton' Season 3 trailer Teases 'Romancing Mr. Bridgerton's Penelope and Colin Romance - A little more than a month out from the season premiere, Netflix on Thursday released the first trailer for Bridgerton Season 3, the streamer's hit Shondaland period drama that will focus on the love ...popculture

‘Bridgerton’ Season 3 trailer: Penelope Is on a Mission - The Netflix hit returns in spring with the love story of Colin (Luke Newton) and Penelope (Nicola Coughlan). trailer ...indiewire