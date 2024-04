Bracconaggio | polemica sulla presenza di avvocati “specializzati” in Regione Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano, 11 aprile 2024 – Il centrodestra lombardo ha ritenuto opportuno invitare in una commissione del Consiglio regionale treche assistono o hanno assistito persone accusate diperché potessero render note le loro considerazioni in merito alla relazione su questa fattispecie di reato esposta poco prima, durante la medesima commissione regionale, dal generale dell’Arma dei carabinieri che ha condotto i controlli nei quali sono rimasti coinvolti alcuni loro clienti. Come se l’aula di una commissione regionale fosse un’aula di tribunale. Come se non sussistesse l’eventualità che questipotessero esprimere una visione di parte. Come fosse scontato che la parola di un generale dei carabinieri non sia una parola terza ma necessiti di un contrappeso. Ma anche fosse, i tre invitati non erano rappresentanti di ...