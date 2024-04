Boxe | i convocati dell’Italia per gli Europei | Mouhiidine e Testa assenti | volti nuovi a Belgrado

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’Italia sarà presente con undici pugili agli2024 di, che andranno in scena a(Serbia) dal 18 al 29 aprile. I colori azzurri saranno difesi da 8 uomini e 5 donne, ma spicca l’assenza di alcune stelle del movimento, a partire da Aziz Abbes(argento iridato tra i pesi massimi) e Irma(Campionessa del Mondo dei pesi piuma). Non saliranno sul ring anche gli altri italiani qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024: Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Angela Carini (66 kg) e Alessia Mesiano (60 kg). Si è dunque deciso di preservarsi in vista del grande appuntamento della stagione. Proveranno a mettersi maggiormente in luce Alfred Commey (80 kg), Francesco Iozia (60 kg), Olena Savchuk (54 kg), Rebecca ...